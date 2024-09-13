ملاحظات عن موازنة الـ2025 مسرّبة.. توضيح مهّم من الشامي

أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعادة الشامي في بيان ان ما نشر في احدى الصحف حول مشروع موازنة 2025 هو جزء من ملاحظات مفصّلة أرسلها الى مجلس الوزراء.

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وجاء في البيان: "تلقيت بعض الاتصالات تسألني إذا كنت قد كتبت مقالاً في إحدى الصحف يتعلق بمشروع موازنة 2025. وللتوضيح، فإن ما نُشر هو جزء من ملاحظات مفصّلة كنت قد أرسلتها إلى مجلس الوزراء لتُبحث خلال مناقشة مشروع الموازنة وعلى طاولة مجلس الوزراء وليس في الإعلام. ولكن شاء أحدهم أن يسربها إلى الإعلام لغرضٍ في نفسه. فأنا لا أتورع عن كتابة اسمي على المقال إذا أردت نشره، ولديّ من الجرأة ما يكفي لأتبنى أي موقف دون مواربة أو أن أسرب أي خبر تحت أسماء مستعارة أو بناءً على مصادر".