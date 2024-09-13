بعد ان ألقى قنبلة في محيط الريجي قبل يومين.. وقع بقبضة المخابرات اليوم

اوقفت دورية من مخابرات الجيش المدعو "ه.م" في محلة الملولة، لقيامه منذ يومين بإلقاء قنبلة يدوية في محيط الريجي في منطقة القبة، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".

واحيل الموقوف الى التحقيق لاجراء المقتضى القانوني بحقه.