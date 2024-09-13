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لبنان

بعد ان ألقى قنبلة في محيط الريجي قبل يومين.. وقع بقبضة المخابرات اليوم

Lebanon 24
13-09-2024 | 14:05
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اوقفت دورية من مخابرات الجيش المدعو "ه.م" في محلة الملولة، لقيامه منذ يومين بإلقاء قنبلة يدوية في محيط الريجي في منطقة القبة، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".
 
 
واحيل الموقوف الى التحقيق لاجراء المقتضى القانوني بحقه.
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الريجي

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