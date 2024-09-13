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لبنان

آخر معلومة عن غارة النبطية.. كم بلغ عدد الاصابات؟

Lebanon 24
13-09-2024 | 16:49
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان مساء اليوم الجمعة، أن غارة العدو الإسرائيلي على مبنى في مدينة النبطية أدت إلى إصابة ثلاثة عشر شخصا بجروح من بينهم حالة واحدة استدعت دخول المستشفى والبقية إصابات طفيفة جدا، ثماني منها حالات ذعر شديد".
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ووفقا للـ"الوطنية للاعلام"، عملت فرق من الصليب الاحمر اللبناني والهيئة الصحية الاسلامية وكشافة الرسالة الاسلامية واسعاف النبطية على نقل الاصابات الى مستشفيات النبطية.

 ونقل الى مستشفى النجدة الشعبية اللبنانية الجرحى:

خضر محمد المصري (18 عاما) 

عبير علي درويش برو ( 49 عاما)

ابتسام نعمة معلم ( 54عاما)

 
كما نقل الى مستشفى الشيخ راغب حرب الجرحى: 

فضل عباس حمزة (16 عاما)

محسن ابراهيم كرمان ( 32 عاما سوري)

احمد امين قانصو ( 35 عاما )

نبيلة محمد شكر (51 عاما)

 
ونقل الى مستشفى نبيه بري الحكومي الجرحى : 

عدنان محمد الشامي ( 27 عاما)

خديجة علي نبهان (61عاما)

وسندس قاسم حميد (49 عاما)

وافيد ان كل الاصابات طفيفة ومعظمهم تمت معالجتهم وعادوا الى منازلهم.
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