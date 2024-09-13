المساعدة الاجتماعية لأساتذة "اللبنانية" مستمرّة

أبلغت المؤسسات النقابية في التعليم العالي الرسمي أن المساعدة الاجتماعية لأساتذة الجامعة اللبنانية والمتقاعدين مستمرة لعام جديد، من دون معرفة تأثير إعطاء راتبين بدءاً من الشهر المقبل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

Advertisement