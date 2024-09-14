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لبنان

"رسائل مباشرة" الى دمشق

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-09-2024 | 01:15
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لا تزال سوريا تنأى بنفسها عن المشاركة المباشرة في الحرب الحاصلة في المنطقة مع احتفاظها بموقعها السياسي والاقليمي، ودعمها لـ"حركات المقاومة" عبر فتح أراضيها للسلاح الآتي من ايران وغيرها من الادوار التي تؤديها في الحرب الحالية داخل المحور.
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لكن مصادر مطلعة أكدت ان سوريا وبسبب ضعف جيشها بعد الحرب التي امتدت لسنوات على اراضيها، تلقت أكثر من تهديد في الاشهر الاخيرة لمنعها من المساهمة بشكل اكبر فيما يحصل خصوصاً لجهة فتح اراضيها لبعض المجموعات للقيام بعمليات عسكرية بإتجاه الجولان".
وترى المصادر "ان الحديث اليوم عن دخول الجيش الاسرائيلي الى جنوب سوريا ومنها الى البقاع قد يكون محاولة للتهويل على سوريا في هذه اللحظة التصعيدية الحساسة".



المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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