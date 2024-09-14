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لبنان

هدوء حذر يسيطر على القرى الجنوبية.. هكذا يبدو الوضع صباح اليوم

Lebanon 24
14-09-2024 | 01:14
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يسيطر الهدوء الحذر صباح اليوم عند الحدود الجنوبية، مع استمرار تحليق الطيران الاستطلاعي فوق قرى الجنوب حتى مشارف مدينة صور.
ومساء، اطلق الجيش الاسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط، كما اطلق نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه اطراف الحي الجنوبي لبلدة عيتا الشعب بالقطاع الاوسط.
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كما شن الطيران الحربي قرابة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، غارة على حرش كونين في قضاء بنت جبيل.

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