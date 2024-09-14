حزب الله يقصف اسرائيل رداً على الاعتداء على بلدة الاحمدية

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أعلن الاعلام الحربي لحزب الله ان عناصر الحزب استهدفوا صباح اليوم دبابة ميركافا على طريق رويسات العلم – زبدين بصاروخ موجه واصابوها بشكل مباشر مما أدى الى تدميرها واشتعال النيران فيها".وردًا على ‏اعتداءات الجيش الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة الاحمدية، قصف عناصر الحزب اليوم المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في عميعاد بعشرات من صواريخ الكاتيوشا".