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لبنان

عملية جديدة لـ"الحزب" استهدفت هذا الموقع قبل قليل

Lebanon 24
14-09-2024 | 07:49
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أعلن "حزب الله" في بيان اليوم انه استهدف مرابض مدفعية ‏العدو في الزاعورة.
 

وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدفنا عند الساعة 02:05 من بعد ظهر يوم السبت 14-9-2024، مرابض مدفعية ‏العدو في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة".‏
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وكان قد أفيد بسماع أصوات انفجارات في مرابض مدفعية الزاعورة في الجولان السوري المحتل بعد اطلاق صلية صاروخية.
 
 
كما أفيد بدوي صافرات الانذار في عدد من المستوطنات القريبة.

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