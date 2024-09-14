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وكان قد أفيد بسماع أصوات انفجارات في مرابض مدفعية الزاعورة في الجولان السوري المحتل بعد اطلاق صلية صاروخية.

كما أفيد بدوي صافرات الانذار في عدد من المستوطنات القريبة.

أعلن "حزب الله" في بيان اليوم انه استهدف مرابض مدفعية ‏العدو في الزاعورة.وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدفنا عند الساعة 02:05 من بعد ظهر يوم السبت 14-9-2024، مرابض مدفعية ‏العدو في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة".‏