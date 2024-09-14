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لبنان

غسان حاصباني في ذكرى اغتيال بشير الجميل: اختصرتَ معنى الجمهورية

Lebanon 24
14-09-2024 | 07:54
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كتب النائب غسان حاصباني عبر حسابه في "إكس" في ذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميل: "اختصرتَ معنى الجمهورية بشخصيتك الرئاسية. حاولوا قتل الحلم باغتيالك، فبقي الحلم حياً في الذين ما زالوا على خطاك نحو الجمهورية القوية. بشير الجميل، جمهورية في رئيس".
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