Advertisement

لبنان

نازك الحريري: للتمسُّك برسالة السلام والتسامح والعيش المشترك

Lebanon 24
14-09-2024 | 08:05
A-
A+
Doc-P-1246634-638619232858506662.jpeg
Doc-P-1246634-638619232858506662.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هنَّأت السيدة نازك رفيق الحريري "الشعب اللبناني والأمة العربية والإسلامية وشعوب العالم كافة بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف"، وتضرعت إلى الله أن "يجعل في هذا اليوم المبارك مناسبة تجمع اللبنانيين واللبنانيات على خير القيم ومكارم الأخلاق التي أوتيَ بها الرسول الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل لتكون هدى ونوراً للإنسانية والتي تلتقي حولها الرسالات السماوية، في ظل التحديات الكثيرة والصعبة التي يمرّ بها وطننا الحبيب لبنان والمنطقة بأسرها".
Advertisement

ودعت "الجميع في لبنان، شعباً وقيادةً، إلى التمسُّك برسالة السلام والتسامح والعيش المشترك التي لطالما ميَّزت بلدنا الحبيب ، وإلى التصدي لكل محاولات ثني لبنان عن رسالته وعن دوره كمنارة للسلم والعلم والتقدم بين الأمم والشعوب كما أراده دائماً شهيد الوطن الرئيس رفيق الحريري".

وقالت: "لا يغيبُ عن بالنا في هذا العيد الفضيل أخوانُنا في فلسطين الحبيبة وفي جنوبنا الأبي. فإن قلوبنا تعتصر حُزنًا لمعاناتهم، ودعواتنا أن يفرجَ الرحمن ضيقَهم ويفكَّ قيدَهم، وأن يُعيد السلام والطُمأنينة إلى ربوعهم وأن يحفظهم من كل ضير".

وختمت متضرعة لله أن "يرحم الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء الوطن الابرار وأن يجعل مثواهم جنة الخلد. وكل عام ولبناننا الحبيب والأمة الاسلامية والوطن العربي أجمع بخير وأمان وسلام ان شاء الله".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2024-09-14
09:04 | 2024-09-14
08:56 | 2024-09-14
08:46 | 2024-09-14
08:09 | 2024-09-14
08:00 | 2024-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24