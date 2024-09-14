نازك الحريري: للتمسُّك برسالة السلام والتسامح والعيش المشترك

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هنَّأت السيدة نازك رفيق الحريري "الشعب اللبناني والأمة العربية والإسلامية وشعوب العالم كافة بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف"، وتضرعت إلى الله أن "يجعل في هذا اليوم المبارك مناسبة تجمع اللبنانيين واللبنانيات على خير القيم ومكارم الأخلاق التي أوتيَ بها الرسول الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل لتكون هدى ونوراً للإنسانية والتي تلتقي حولها الرسالات السماوية، في ظل التحديات الكثيرة والصعبة التي يمرّ بها وطننا الحبيب لبنان والمنطقة بأسرها".ودعت "الجميع في لبنان، شعباً وقيادةً، إلى التمسُّك برسالة السلام والتسامح والعيش المشترك التي لطالما ميَّزت بلدنا الحبيب ، وإلى التصدي لكل محاولات ثني لبنان عن رسالته وعن دوره كمنارة للسلم والعلم والتقدم بين الأمم والشعوب كما أراده دائماً شهيد الوطن الرئيس رفيق الحريري".وقالت: "لا يغيبُ عن بالنا في هذا العيد الفضيل أخوانُنا في فلسطين الحبيبة وفي جنوبنا الأبي. فإن قلوبنا تعتصر حُزنًا لمعاناتهم، ودعواتنا أن يفرجَ الرحمن ضيقَهم ويفكَّ قيدَهم، وأن يُعيد السلام والطُمأنينة إلى ربوعهم وأن يحفظهم من كل ضير".وختمت متضرعة لله أن "يرحم الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء الوطن الابرار وأن يجعل مثواهم جنة الخلد. وكل عام ولبناننا الحبيب والأمة الاسلامية والوطن العربي أجمع بخير وأمان وسلام ان شاء الله".