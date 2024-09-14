الشاب أسامة مخطوف منذ أيام عدة.. والفدية المطلوبة تتخطى الـ40 ألف دولار!

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تعرّض المواطن اسامه أحمد تركي العبيد من منطقة وادي خالد لعملية خطف من قبل مجموعة من السوريين، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".وبحسب المعلومات، تمت عملية الخطف في مدينة حمص السورية.وافيد بأن الخاطفين يطالبون بفدية قيمتها "45 ألف دولار مقابل إخلاء سبيل المخطوف.وقد توجه ذوي اسامة في بيان الى السلطات اللبنانية للعمل على استرداد ولدهم.وكانت وقد انتشرت صور على موقع التواصل الاجتماعي تظهر عملية التعذيب التي تعرض لها الشاب إسامة على أيدي الخاطفين.وعلم ان اسامة كان قد أسلف في وقت سابق مبلغ من المال الى شاب سوري وحين جاء وقت استرداد المبلغ ذهب الى حمص ليتعرض لعملية خطف منذ أيام عدة.