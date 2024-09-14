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لبنان
البعريني: نسأل الله أن يلهم المسؤولين التكاتف للتخلّص من المحن
Lebanon 24
14-09-2024
|
09:50
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كتب النائب وليد البعريني عبر منصة "أكس": "وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ". في ذكرى مولد رسول الإنسانيّة والرّحمة نجدّد العهد بالسير على نهجه والتمثّل بأخلاقه لنشر رسالة السّلام والمحبّة، راجين الله أن يجمع اللبنانيّين تحت راية الالفة، ويدفع عن وطننا كل شر وفتنة، وأن يلهم جميع المسؤولين التكاتف للتخلّص من المحن كافة. كل عام وأنتم بخير".
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