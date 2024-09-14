كرامي: نستلهم من نهج النبي معاني نصرة المظلوم

كتب رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي عبر منصة "اكس": "تهلّ علينا ذكرى المولد الشريف لسيدنا محمّد صلى الله عليه وسلم هذا العام واهلنا في فلسطين يتعرّضون لاعنف ابادة جماعية في التاريخ ويتصدّون بصدورهم العارية في غزّة العزّة وفي الضفة الغربية لأعتى انواع الاسلحة، كما يتعرّض اهلنا في الجنوب اللبناني لعدوان يوميّ من الآلة الاسرائيلية التي تدّمر بيوت الآمنين العزّل"

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وأضاف: "في هذه الذكرى، نستلهم من نهج النبي الاكرم محمد صلى الله عليه وسلّم معاني نصرة المظلوم والصبر على الشدائد تطبيقاً لقوله الشريف: وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. كل عام وانتم بخير".