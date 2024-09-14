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لبنان

هل من إصابات بغارة الهرمل؟ بيانٌ من وزارة الصحة

Lebanon 24
14-09-2024 | 15:05
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أعلنت وزارة الصحة العامّة، مساء اليوم السبت، إصابة 4 أشخاص بجروح جرّاء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة الكواخ، شمال الهرمل.
 
وذكرت الوزارة أن من بين الجرحى 3 أطفال، وقد تم إدخال جميع المصابين إلى المُستشفى لتلقي العلاج.
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