هل من إصابات بغارة الهرمل؟ بيانٌ من وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة العامّة، مساء اليوم السبت، إصابة 4 أشخاص بجروح جرّاء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة الكواخ، شمال الهرمل.

وذكرت الوزارة أن من بين الجرحى 3 أطفال، وقد تم إدخال جميع المصابين إلى المُستشفى لتلقي العلاج.