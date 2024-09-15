حزب الله "لن يراعي"

كان لافتاً حديث النائب السابق، مسؤول ملف الموارد والحدود في "حزب الله" نواف الموسوي الذي كان هجومياً تجاه "القوات اللبنانية" و"الكتائب اللبنانية"، اذ تحدث بخطاب لم يكن مقبولاً في السابق لدى الحزب.

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لكن بحسب مصادر مطلعة، فإن "حزب الله" ليس مهتماً بضبط هذا النوع من الخطابات في هذه المرحلة، لأن الأطراف الاخرى لا تراعي حدود التعامل والتخاطب معه حتى في موضوع الشهداء، وعليه قد تكون مراعاة مسألة شهداء الفريق الاخر بالنسبة للحزب لزوم ما لا يلزم".



وتعتقد المصادر أن "الحزب ليس لديه قرار بالقيام بمعركة اعلاميا مع خصومه لكنه في الوقت نفسه لن يبذل اي جهد فعلي لضبط الخطاب الإعلامي مهما بلغت حساسيته، خصوصا انه لم يعد لديه حليف مسيحي يتضرر من هكذا خطاب ويجب مراعاة وضعه".