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لبنان

3 عمليات جديدة لـ"حزب الله" صباح الأحد.. ماذا استهدفت؟

Lebanon 24
15-09-2024 | 02:13
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أعلن "حزب الله"، اليوم الأحد، تنفيذ 3 عمليات جديدة ضد أهدافٍ ومواقع عسكرية إسرائيلية.
 
وذكر الحزب أن العملية الأولى استهدفت مقر كتائب المدرعات التابع للواء 188 في ثكنة راوية بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وذلك رداً على القصف الإسرائيلي الذي طال بلدة الصرفند - جنوب لبنان، السبت. 
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وفي بيانٍ آخر، ذكر الحزب أنه استهدف عبر العملية الثانية، منظومة‎ ‎فنية‎ ‎في موقع المالكية بواسطة طائرة مسيرة انقضاضية، ما أدى إلى تدميرها.‏
 
أما العملية الثالثة، فقد قال الحزب إنها طالت تموضعاً لجنود العدو في موقع المطلّة بواسطة محلقة إنقضاضية. 
 
 
 
 
 
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