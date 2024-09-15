Advertisement

لبنان

تحذير عاجل من الدفاع المدني لهؤلاء

Lebanon 24
15-09-2024 | 05:35
A-
A+
Doc-P-1246889-638620006963435640.jpg
Doc-P-1246889-638620006963435640.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذرت المديرية العام للدفاع المدني من خطر الغرق ونبهت أصحاب المراكب، من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والتيارات المائية.

وقالت في بيان: "نظراً لما يشهده الشاطئ اللبناني اليوم من ارتفاع الأمواج تزامناً مع سرعة الرياح ونشاط في حركة التيارات البحرية بتأثير من تسارع حركة المد والجزر، فإن المديرية العامة للدفاع المدني تلفت انتباه روّاد الشاطئ لممارسة رياضة السباحة الى ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة عند التوجه إلى البحر، تفادياً لتعرضهم لخطر الغرق".
Advertisement

أضافت: "توازياً تحذر هواة الرياضات المائية والتحليق الشراعي Paragliding الى الامتناع عن ممارسة أي نشاط في هذه الأجواء المناخية الغير مستقرة. كما تنبّه صيادي الأسماك وأصحاب المراكب السياحية المركونة في الموانئ الى ضرورة التحقق من ثبات الحبال التي تربطها بالميناء".

وختمت: "كما تذكر المواطنين والمقيمين والسائحين بالاتصال على الرقم ١٢٥ لطلب المساعدة عند الضرورة".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:01 | 2024-09-15
11:24 | 2024-09-15
11:21 | 2024-09-15
11:17 | 2024-09-15
11:14 | 2024-09-15
10:58 | 2024-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24