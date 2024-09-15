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لبنان

خريس: من يرفض الدعوة إلى الحوار لا يريد بناء وطن

Lebanon 24
15-09-2024 | 05:54
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شدد عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب علي خريس خلال احتفال تأبيني في بلدة معروب على ان "قوة لبنان لم تعد في ضعفه بل اصبحت قوة لبنان في قوته من خلال جيشه وشعبه ومقاومته".

وقال: "لم يعد لبنان لقمة سائغة في فم الاعداء وكل التهديدات التي يتشدق بها قادة الاحتلال يومياً ما هي الا اوهام. المقاومة التي اثبتت على مر السنوات قادرة على ردع محاولات العدو وانزال الهزيمة بجيشه الذي قيل عنه لا يقهر، فقد قهر مرات عديدة واجبر على الانسحاب دون العودة الى قرارات دولية او اتفاقات اممية، انسحب بفضل صمود اهلنا وقوة مقاومتنا التي قدمت الشهداء والجرحى".
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ورأى أن "المجازر التي يرتكبها العدو بحق الشعب الفلسطيني لاانسانية"، معتبرا أن "لا حقوق امام ما يجري بحق الطفولة".

وجدد دعوته إلى "تلبية دعوة الرئيس نبيه بري للحوار وانتخاب رئيس للجمهورية"، منتقدا "البعض الذي لا يريد للوطن ان ينهض وان تواصل مؤسساته العمل، وكل من يرفض هذه الدعوة انما لا يريد بناء وطن ويراهن على بقائه مشلولاً معدماً لا تقم له قائمة".
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