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لبنان

ميقاتي هنأ اللبنانيين بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

Lebanon 24
15-09-2024 | 06:23
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هنأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف.
وقال: "اعاد الله هذه الذكرى على الجميع  بأيام افضل بفضل تكاتفنا وتعاوننا جميعا، بعيدا عن الحسابات السياسية، لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، ولنسلك بوطننا طريق التعافي والنهوض.
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كل عام وانتم  بخير".
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