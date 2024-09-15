ميقاتي هنأ اللبنانيين بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

هنأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

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وقال: "اعاد الله هذه الذكرى على الجميع بأيام افضل بفضل تكاتفنا وتعاوننا جميعا، بعيدا عن الحسابات السياسية، لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، ولنسلك بوطننا طريق التعافي والنهوض.كل عام وانتم بخير".