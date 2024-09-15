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لبنان

وزير الثقافة هنأ بالمولد النبوي الشريف

Lebanon 24
15-09-2024 | 09:47
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هنأ وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمّد وسام المُرتَضى اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بعيد المولد النبوي الشريف، وقال في بيانٍ: "هو موعد الأرض وبنيها مع النور المشرق من صحراء العرب، الناشر في كل أصقاع الدنيا هدايةً إلى الصراط المستقيم، والمتمم بالرحمة مكارم الأخلاق.
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في ذكرى مولد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلّم نصلّي أن يبقى هديه نبراسًا للفضائل التي بها تتزيّن الحياة، والكرامة التي بها تسمو، وأن ينقشع عن بلادنا ليل الاحتلال كما زال عن مكة ليل جاهليتها".

وختم المرتضى موجّهاً التهنئة بالعيد الى اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصا.
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