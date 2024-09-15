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لبنان

الحريري للنادي الرياضي: يكفيك فخراً انك نقلت كرة السلة اللبنانية الى العالمية

Lebanon 24
15-09-2024 | 10:24
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كتب الرئيس سعد الحريري عبر منصة "اكس": "النادي الرياضي … يكفيك فخراً انك نقلت كرة السلة اللبنانية الى العالمية".
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