Advertisement

لبنان

حجازي: للوقوف مع تطلعات اللبنانيين وعدم رهن لبنان للبازارات الخارجية

Lebanon 24
15-09-2024 | 10:52
A-
A+
Doc-P-1246990-638620196892667820.png
Doc-P-1246990-638620196892667820.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقدم مفتي راشيا البروفيسور الشيخ وفيق محمد حجازي، من المسلمين واللبنانيين، بالتهنئة بذكرى المولد النبوي  الشريف، معتبرا أنها "تجسد في ضمير الإنسانية قيم الحرية والعدالة والمحافظة على حقوق الإنسان، وتأتي وفلسطين غارقة في جراحها جراء طعنات الغدر والظلم الصهيوني، وأمام التخاذل العالمي تجاه نصرة فلسطين وأهلها وقضيتها".
Advertisement

وطالب السلطة السياسية ب"الوقوف مع تطلعات اللبنانيين وعدم رهن الوطن لبازارات الخارج، لأنه تبين بالاستقراء أن مصالح الغير مقدمة على مصلحة الوطن ولا يمكن لغيور على وطنه أن يقف متفرجا بيد أن يكون متآمرا على استقرار  لبنان واستقلاله وازدهاره".

وشدد على "ضرورة الإيمان بالوطن لجميع أبنائه، وكذلك الوقوف مع أهلنا اللاجئين السوريين فيه لأن ذلك واجبهم علينا"، محذرا من "الخطاب الفتنوي البغيض من الطبقة السياسية لأنه لا يتفق والأخلاق والثوابت الوطنية والدينية".

وتقيم دار الفتوى في راشيا اليوم الاحد الاحتفال المركزي الكبير بعد صلاة المغرب في باحة دار الفتوى.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2024-09-15
16:40 | 2024-09-15
16:14 | 2024-09-15
16:04 | 2024-09-15
16:00 | 2024-09-15
15:08 | 2024-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24