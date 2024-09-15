حجازي: للوقوف مع تطلعات اللبنانيين وعدم رهن لبنان للبازارات الخارجية

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تقدم مفتي راشيا البروفيسور الشيخ وفيق محمد حجازي، من المسلمين واللبنانيين، بالتهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف، معتبرا أنها "تجسد في ضمير الإنسانية قيم الحرية والعدالة والمحافظة على حقوق الإنسان، وتأتي وفلسطين غارقة في جراحها جراء طعنات الغدر والظلم الصهيوني، وأمام التخاذل العالمي تجاه نصرة فلسطين وأهلها وقضيتها".وطالب السلطة السياسية ب"الوقوف مع تطلعات اللبنانيين وعدم رهن الوطن لبازارات الخارج، لأنه تبين بالاستقراء أن مصالح الغير مقدمة على مصلحة الوطن ولا يمكن لغيور على وطنه أن يقف متفرجا بيد أن يكون متآمرا على استقرار لبنان واستقلاله وازدهاره".وشدد على "ضرورة الإيمان بالوطن لجميع أبنائه، وكذلك الوقوف مع أهلنا اللاجئين السوريين فيه لأن ذلك واجبهم علينا"، محذرا من "الخطاب الفتنوي البغيض من الطبقة السياسية لأنه لا يتفق والأخلاق والثوابت الوطنية والدينية".وتقيم دار الفتوى في راشيا اليوم الاحد الاحتفال المركزي الكبير بعد صلاة المغرب في باحة دار الفتوى.