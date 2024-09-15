بالأسلحة الصاروخية.. هذا ما استهدفه "الحزب" مساء اليوم

أعلن حزب الله أنه استهدف عند الساعة (19:20) من مساء اليوم الأحد، مرابض مدفعية ‏‏العدو الإسرائيلي في ديشون بالأسلحة الصاروخية وأصابه إصابةً ‏مباشرة.‏

Advertisement