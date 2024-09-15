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لبنان

بالأسلحة الصاروخية.. هذا ما استهدفه "الحزب" مساء اليوم

Lebanon 24
15-09-2024 | 13:25
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أعلن حزب الله أنه استهدف عند الساعة (19:20) من مساء اليوم الأحد، مرابض مدفعية ‏‏العدو الإسرائيلي في ديشون بالأسلحة الصاروخية وأصابه إصابةً ‏مباشرة.‏
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