"الخماسية" تحاول فتح ثغرة في جدار الرئاسة.. ولودريان في بيروت قبل نهاية الشهر

Advertisement

من المرتقب ان يزور المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان بيروت خلال الاسبوعين المقبلين في زيارة هدفها الحث والتحذير، بعدما بلغت الامور في البلد درجة من الخطورة غير المسبوقة، وفق ما كتبت"الديار".في المقابل، افادت المعلومات التي اوردتها " النهار" ان سفراء " اللجنة الخماسية" الذين اجتمعوا على مستوى السفراء المعتمدين في بيروت، السبت الماضي اتفقوا على مواصلة الاتصالات في ما بينهم ومع القوى السياسية اللبنانية لمحاولة ايجاد سبيل إلى فتح ثغرة في جدار الرئاسة. ووفق ما صدر عن الاجتماع فقد "تم خلاله التشديد على أهميّة انتخاب رئيس للجمهورية لأن هناك خطراً على لبنان بسبب الشغور الرئاسي الذي يدفع ثمنه لبنان واللبنانيون". وشكّل الاجتماع "فرصة للتشديد على وحدة اللّجنة الخماسيّة، إذ شكّل انعقاده أهميّة بحكم الفترة التي مرّت". كما جرى "التشديد على مواكبة اللبنانيين لإيجاد حلّ للشغور الرئاسي"، وعبّر المجتمعون عن وجهة نظر المجتمع الدولي بأن الأوضاع "لا يمكن أن تظل على حالها".وبحسب ما اوردت " الديار": يبدو ان اجتماع «اللجنة الخماسية « يوم السبت الماضي، لم يكن على مستوى تطلعات المعنيين بهذا الملف. فهو، وبحسب المعلومات، لم يخلص الى اي نتائج عملية، بل بدا وكأنه مجرد اجتماع لجوجلة ما شهدته الاشهر الثلاثة الماضية من احداث، وهو لم يقتصر على الاطلاع على ما خلص اليه كل سفير بخصوص الرئاسة بعد لقاءاته بالقيادات اللبنانية، بل تناول الوضع في غزة والجنوب، واحتمال تطور الامور دراماتيكيا في لبنان.