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لبنان

غرق أثناء ممارسته هواية السباحة في بحر الميناء.. هذا ما حصل معه

Lebanon 24
16-09-2024 | 02:23
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بتعرض السوري "م.ر" لحادث غرق اثناء ممارسته هواية السباحة في بحر الميناء في طرابلس مقابل الجامعة العربية، ومن ثم جرفته الامواج ليصطدم بالصخور ما أدى إلى ابتلاعه كمية كبيرة من المياه ففقد وعيه.
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وقد عمل عدد من المواطنين على انقاذه وسحبه الى الشاطئ ليتم اسعافه لاحقاً من قبل جهاز الطوارئ والاغاثة ونقله الى مستشفى المظلوم للعلاج بحالة غير مستقرة.
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