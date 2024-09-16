Advertisement

لبنان

وزير الثقافة نعى الكاتب والأديب الياس الخوري: يا عاشق المقاومة

Lebanon 24
16-09-2024 | 04:27
A-
A+
Doc-P-1247242-638620830579064271.jpg
Doc-P-1247242-638620830579064271.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نعى وزير الثقافة القاضي محمّد وسام المُرتَضى الكاتب والأديب الياس خوري الذي وافته المنيّة بالأمس وقال في بيانٍ: "كأنّك نائم" في جرح الحريّة على بوابة فلسطين. كأنّ القيامة التي انتظرْتَها لأمّّتك انتهت إليك، وها أنت فيها تكتب وتقرأ وتعلّم. كأنّ الأبجدية استلقت على راحتيك، في رحلتها إلى رواية جديدة تخطّها بقلم الألم. كأنّك ما زلت تفتح بها بوابات جديدة للشمس".
Advertisement

وختم: "الياس خوري يا عاشق المقاومة وعشير الحبر، وداعًا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:26 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:28 | 2024-09-16
07:16 | 2024-09-16
07:13 | 2024-09-16
06:50 | 2024-09-16
06:46 | 2024-09-16
06:40 | 2024-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24