وزير الثقافة نعى الكاتب والأديب الياس الخوري: يا عاشق المقاومة

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نعى وزير الثقافة القاضي محمّد وسام المُرتَضى الكاتب والأديب الياس خوري الذي وافته المنيّة بالأمس وقال في بيانٍ: "كأنّك نائم" في جرح الحريّة على بوابة فلسطين. كأنّ القيامة التي انتظرْتَها لأمّّتك انتهت إليك، وها أنت فيها تكتب وتقرأ وتعلّم. كأنّ الأبجدية استلقت على راحتيك، في رحلتها إلى رواية جديدة تخطّها بقلم الألم. كأنّك ما زلت تفتح بها بوابات جديدة للشمس".وختم: "الياس خوري يا عاشق المقاومة وعشير الحبر، وداعًا".