قداس احتفالي بمناسبة عيد الصليب في مطرانية بيروت للكاثوليك

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أقيم قداس احتفالي في كنيسة القديس يوحنا الذهبي الفم، في مطرانية بيروت للروم الكاثوليك، لمناسبة عيد ارتفاع الصليب المقدس، ترأسه النائب القضائي الأب القاضي اندره فرح، بحضور المطران جوزف جبارة، مطران الأردن سابقا والنائب العام الارشمندريت كميل ملحم وحشد من المؤمنين، وخدمت القداس جوقة المطرانية بقيادة الشماس إيلي أسعد والمرنم روبير روميه.بعد الانجيل المقدس، ألقى المطران جبارة عظة ركز فيها على معاني العيد وأهمية الصليب في حياة المسيحيين.وخلال القداس تم تكريس أيقونة الصليب، وأقيم الزياح الكبير بمشاركة الحاضرين، وتوزيع الحبق والرياحين، ثم انتقل الجميع إلى صالون المطرانية للمعايدة. (الوكالة الوطنية)