الرئيس سلام التقى سفير لبنان في السعودية

استقبل الرئيس تمام سلام في المصيطبة، سفير لبنان في المملكة العربية السعودية الدكتور فوزي كبارة، وجرى عرض للاوضاع والتطورات واوضاع الجالية اللبنانية في المملكة.

(الوكالة الوطنية)