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لبنان
الرئيس سلام التقى سفير لبنان في السعودية
Lebanon 24
16-09-2024
|
06:46
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استقبل الرئيس تمام سلام في المصيطبة، سفير لبنان في المملكة العربية السعودية الدكتور فوزي كبارة، وجرى عرض للاوضاع والتطورات واوضاع الجالية اللبنانية في المملكة.
(الوكالة الوطنية)
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