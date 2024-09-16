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لبنان

الرئيس سلام التقى سفير لبنان في السعودية

Lebanon 24
16-09-2024 | 06:46
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استقبل الرئيس تمام سلام في المصيطبة، سفير لبنان في المملكة العربية السعودية الدكتور فوزي كبارة، وجرى عرض للاوضاع والتطورات واوضاع الجالية اللبنانية في المملكة.
(الوكالة الوطنية)
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