سلام: شكراً قطر على إعادة بناء وتجهيز المستشفى الحكومي

Advertisement

كتب وزير الاقتصاد و التجارة أمين سلام على منصة "اكس":"يطيب لي في هذه المناسبة الكريمة لوضع حجر الاساس لمبنى مستشفى بيروت الحكومي في الكرنتينا الذي تضرر خلال انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، والذي يصادف اليوم 16 ايلول مع المناسبة والذكرى الاكرم وهي المولد النبوي الشريف وكأنها هدية من الله عزّ وجلّ في ذكرى مولد الرسول الاكرم بأيادٍ قطرية..شكراً قطر قيادةً وشعباً على إعادة بناء وتجهيز المستشفى الحكومي لتلبية الاحتياجات الصحية للبنانيين لا سيما حاجات الاسر ذات الدخل المحدود والأكثر عوزاً ".