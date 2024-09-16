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لبنان

سلام: شكراً قطر على إعادة بناء وتجهيز المستشفى الحكومي

Lebanon 24
16-09-2024 | 08:16
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كتب وزير الاقتصاد و التجارة أمين سلام على منصة "اكس":
"يطيب لي في هذه المناسبة الكريمة لوضع حجر الاساس لمبنى مستشفى بيروت الحكومي في الكرنتينا الذي تضرر خلال انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، والذي يصادف اليوم 16 ايلول مع المناسبة والذكرى الاكرم وهي المولد النبوي الشريف وكأنها هدية من الله عزّ وجلّ في ذكرى مولد الرسول الاكرم بأيادٍ قطرية..
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شكراً قطر قيادةً وشعباً على إعادة بناء وتجهيز المستشفى الحكومي لتلبية الاحتياجات الصحية للبنانيين لا سيما حاجات الاسر ذات الدخل المحدود والأكثر عوزاً ".
(الوكالة الوطنية)
 
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