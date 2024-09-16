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لبنان

بلدية زغرتا حذرت من رمي وبعثرة النفايات قرب العبوات الموزعة في أحياء اهدن وزغرتا

Lebanon 24
16-09-2024 | 09:52
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حذرت بلدية زغرتا - اهدن أنها لن تتردد بحجز السيارات والاليات المكشوفة  التي ترفع أكياس القمامة وتأتي بها من داخل المنطقة وخارجها لرميها وبعثرتها قرب العبوات الموزعة في أحياء اهدن وزغرتا. 
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وقالت في بيان: "بلدية زغرتا - اهدن التي تأبى التشهير بنشر رقم ومالك هذه الالية التي جرى رصدها وضبطها كخطوة تحذيرية أولى، أعلنت انها لن تتوانى عند تكرار هذه الحالة من القيام بما يلزم من تحرير محضر وحجز وتصوير المخالفة لردع المخالفين". (الوكالة الوطنية)
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