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لبنان

أحدث دويًا قويًا.. الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت فوق هذه المناطق

Lebanon 24
16-09-2024 | 11:09
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خرق الطيران الحربي الاسرائيلي جدار الصوت فوق منطقة البقاع الغربي، مساء اليوم الإثنين، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".
 
كذلك خرق الطيران الحربي الإسرائيلي بين الساعة السادسة الا خمس دقائق والسادسة والدقيقتين من عصر اليوم، جدار الصوت وعلى اربع دفعات في اجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح، وعلى علو منخفض محدثا دويا قويا.
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كما خرق جدار الصوت فوق صور ومنطقتها على دفعتين، ونجم عنه دوي صوت قوي.
 
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