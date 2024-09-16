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لبنان

وزارة الدفاع الأميركية حذّرت إسرائيل من حرب شاملة على لبنان: عواقبها مدمّرة

Lebanon 24
16-09-2024 | 15:08
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حذر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت من العواقب المدمرة على إسرائيل في حال شنت حربا على لبنان.

وقال السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأميركية بات رايدر في بيان أن أوستن أشار إلى "العواقب المدمرة التي قد يخلفها التصعيد الواسع على شعب إسرائيل ولبنان والمنطقة".
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ودعا إلى "ضرورة وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن، وأن إسرائيل يجب أن تمنح المفاوضات الدبلوماسية الوقت لنجاحها". 

وقال السكريتر الصحفي للبنتاغون إن أوستن تحدث الأحد مع غالانت في أعقاب الهجوم الصاروخي الباليستي الذي شنه الحوثيين على تل أبيب ووسط قصف مكثف لحزب الله على شمال إسرائيل في الفترة الأخيرة. (روسيا اليوم)

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