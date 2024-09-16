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لبنان
ردود فعل غاضبة
Lebanon 24
16-09-2024
|
17:08
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أثار نشر نص رسالة النائب آلان عون إلى الرئيس ميشال عون ردود فعل صاخبة في أوساط التيار الوطني بسبب الملابسات التي أحاطت بموقف مؤسِّس التيار من حالات التصدُّع التي يتعرّض لها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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