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لبنان

إنكفاء قطري- سعودي عن لبنان وتقارب مع سوريا

Lebanon 24
16-09-2024 | 23:01
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كتب علي ضاحي في" الديار": تكشف اوساط سياسية رفيعة المستوى ان القلق هو سمة الديبلوماسية العربية والخليجية حالياً، وهناك تخوف حقيقي من حرب معادية على لبنان خلال هذين الشهرين قبل الانتخابات الاميركية. 
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وتكشف الاوساط انه حتى سفراء "الخماسية" "كان بالهم مشغول بالجنوب". وتشير الى ان كل التركيز العربي والخليجي اليوم هو على ملف غزة. وتلفت الى ان انغماس قطر في وساطة غزة، تُرجم انسحاباً كاملاً من الساحة اللبنانية، حيث غادر السفير القطري لبنان منذ اكثر من شهر على اساس انه في اجازة محدودة، لكنه لم يعد. وحتى وفد الاستخبارات القطرية والخارجية ، الذي كان يجول على المسؤولين اللبنانيين في الملف الرئاسي غادر اعضاؤه جميعاً، و"لا حس ولا خبر". واكدت الاوساط ان انسحاب قطر من الملف اللبناني، يقابله "ستاتيكو" سعودي ايضاً في الملف اللبناني في مقابل انفتاح على سوريا وايران. وتكشف الاوساط ان هناك تعزيزا للعلاقات السورية – القطرية، حيث ستشهد هذه العلاقة تطورات هامة في الفترة المقبلة. 
وفي السياق، تكشف اوساط رئاسية سورية لـ"الديار" ان الشام تنتظر ضيفاً عربياً كبيراً، من دون ان تحدد جنسيته او توقيت زيارته. وتشير الى تقدم "ملموس" في العلاقة السورية – السعودية والسورية- القطرية. 
وفي المقابل ايضاً، ترقب للرد الايراني على اغتيال اسماعيل هنية في طهران. وتنقل الاوساط خلال لقائها ديبلوماسي ايراني رفيع في بيروت عنه، تأكيده ان الرد الايراني مسألة وقت فقط، والقرار اتخذ في شأنه ولا رجعة الى الوراء. 
ويوضح الديبلوماسي الايراني انه خلافاً للتوقعات والتكهنات، فالرد الايراني ليس فقط عسكرياً، قد يكون امنياً واستخباراتياً او الثلاثة معاً.  
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