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لبنان

هبة قطرية مالية مقدّمة للجيش بقيمة 15 مليون دولار

Lebanon 24
17-09-2024 | 05:35
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، والمدير العام لصندوق قطر للتنمية بالإنابة سلطان العسيري وتناول البحث سبل دعم الجيش اللبناني.
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وأعلن صندوق قطر للتنمية "منح هبة مالية بقيمة 15 مليون دولار مخصصة لتأمين الوقود للجيش لمدة 3 أشهر، وذلك لتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة  في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها لبنان".  

من جهة أخرى، قدر  قائد الجيش "هذه الهبة التي تأتي في سياق المبادرات المتواصلة من جانب دولة قطر، التزامًا منها بالعلاقات الأخوية بين الجانبين، وبدعم أمن لبنان واستقراره خلال الظروف الاستثنائية الراهنة".

 
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