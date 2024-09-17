وفد من "التيار" عرض مع الحلبي القرار المتعلق بالطلاب السوريين

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زار وفد من التيار "الوطني الحر" وزير التربية عباس الحلبي، لمناقشة القرار المتعلق بالسماح للطلاب السوريين غير الشرعيين التسجيل في المدارس الرسمية والخاصة.اثر اللقاء قال النائب سيزار أبي خليل:"ناقشنا والوزير الحلبي القرار الحكومي بشأن تسجيل الطلاب السوريين غير الشرعيين في المؤسسات التعليمية، وأبلغناه اعتراضنا الشديد لهذا القرار الذي سيساهم بشكل كبير في تطبيع وضع النازحين لدمجهم وتوطينهم في لبنان"، وطالبنا بـ"التشدد في موضوع تسجيل السوريين وحيازتهم الاوراق الثبوتية اللازمة لغاية إما تشريع وضعهم ووجودهم في لبنان عبر حصولهم على الإقامات الشرعية والقانونية، وإما عبر انتقالهم إلى سوريا بخاصة أن 90 بالمئة من الأراضي السورية باتت آمنة اليوم والمدارس في سوريا متاحة".