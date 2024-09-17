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لبنان

السرّ بـ"حزب الله"... لماذا إسرائيل قلقة من تقارب إيران مع هذه الدولة؟

Lebanon 24
17-09-2024 | 09:00
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ذكر موقع "الإمارات 24" أنّ صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أشارت إلى أنّ التعاون الاقتصادي والعسكري بين إيران وأرمينيا يُثير قلق إسرائيل لأنه يكثف التهديد.

وأشارت معاريف إلى إعلان إيران عن تعاون اقتصادي مع أرمينيا، بالإضافة إلى أنباء عن صفقة أسلحة سريّة بين البلدين بقيمة نصف مليار دولار، وهذا ما جعلهم في إسرائيل يعربون عن قلقهم لأن أرمينيا بحسب الصحيفة تعمل كمركز لنقل المعدات العسكرية من إيران إلى حزب الله.
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ونقلت معاريف عن مصادر إسرائيلية، أن مصدر القلق الرئيسي ينبع من الدور المتزايد لأرمينيا كمنطقة عبور للبضائع والأسلحة الإيرانية التي يتم إرسالها بشكل رئيسي إلى سوريا ولبنان، وأفاد معهد "ألما" الإسرائيلي للدراسات، أن أرمينيا تعمل كمحور مركزي لنقل المعدات العسكرية من إيران إلى حزب الله، وهو الأمر الذي يزيد من حدة التهديد لإسرائيل على الجبهة الشمالية. 

وأفادت الصحيفة أنه تم الإبلاغ عن صفقة أسلحة سرية بقيمة نصف مليار دولار بين إيران وأرمينيا، وبحسب موقع "إيران إنترناشيونال"، كجزء من الصفقة، ستقوم إيران بتزويد أرمينيا بطائرات من دون طيار وأنظمة صواريخ دفاع جوي متطورة، ووفقاً لمصادر أميركية وإسرائيلية، فقد استخدمت أرمينيا بالفعل هذه الطائرات من دون طيار في عدة صراعات مع أذربيجان "الحليف الوثيق لإسرائيل".

وحذر عضو الكنيست الإسرائيلي، شيمون موشياشفيلي، وزارة الخارجية من أن صفقة الأسلحة تشمل أيضاً التعاون الاستخباراتي وإنشاء قواعد إيرانية في أرمينيا، مشيراً إلى أن إيران قد تستخدم هذا لتقويض العلاقات الاستراتيجية بين إسرائيل وأذربيجان، ودعا إسرائيل إلى زيادة مراقبة التقارب بين أرمينيا وإيران، ودراسة التداعيات الأمنية لهذا التعاون على الاستقرار الإقليمي. (الإمارات 24)
 
 
 

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