ضباط إسرائيليون حذّروا من حرب كارثية مع "الحزب": نحن نخسر الردع!

أكّد ضباط إسرائيليون لشبكة "إيه بي سي" الأميركية أنّ "عدم توقيع بنيامين نتنياهو اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يدفعنا إلى حرب كارثية محتملة مع حزب الله".
وأضافوا للصحيفة أن إسرائيل تخسر الحرب والردع والرهائن، مشيرين إلى أنهم عالقون في غزة وغير قادرين على تحقيق أحد الأهداف الأساسية للحرب".
ونقلت الصحيفة عنهم قولهم أن أفضل ما يمكن أن نأمله هو إعادة نحو 20 إلى 30 رهينة من أصل 100 في غزة.
وقالوا:" إذا كان ممر فيلادلفيا مهما للغاية فلماذا انتظرنا 8 أشهر للاستيلاء عليه؟ نتنياهو يحاول عمدا نسف المفاوضات بالإصرار على بقاء ممر فيلادلفيا تحت سيطرتنا".