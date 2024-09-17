بيان للحزب السوري القومي الاجتماعي يتعلّق بتفجير أجهزة الإتصالات.. ونداء إلى مناصريه

صدر عن الحزب السوري القومي الاجتماعي البيان التالي:

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يطلب الحزب السوري القومي الاجتماعي من جميع السوريّين القوميّين الاجتماعيّين خصوصاً، وأبناء شعبنا عموماً، التوجّه الى أقرب المستشفيات في متحداتهم للتبرّع بالدّم ومساعدة جميع أهل المناطق ممّن يمكن مساعدتهم.كما يطلب الحزب من القوميّين الاجتماعيّين عدم مشاركة أي تفاصيل لها علاقة بالوضع الراهن، وعدم نشر صور او أسماء اي من المستهدفين، ويؤكّد ضرورة الابتعاد عن الاماكن المكتظّة وانتظار توجيهات مقبلة.