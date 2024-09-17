Advertisement

لبنان

بيان للحزب السوري القومي الاجتماعي يتعلّق بتفجير أجهزة الإتصالات.. ونداء إلى مناصريه

Lebanon 24
17-09-2024 | 09:49
A-
A+
Doc-P-1247808-638621887071694810.jpg
Doc-P-1247808-638621887071694810.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن الحزب السوري القومي الاجتماعي البيان التالي:
يطلب الحزب السوري القومي الاجتماعي من جميع السوريّين القوميّين الاجتماعيّين خصوصاً، وأبناء شعبنا عموماً، التوجّه الى أقرب المستشفيات في متحداتهم للتبرّع بالدّم ومساعدة جميع أهل المناطق ممّن يمكن مساعدتهم.
Advertisement

كما يطلب الحزب من القوميّين الاجتماعيّين عدم مشاركة أي تفاصيل لها علاقة بالوضع الراهن، وعدم نشر صور او أسماء اي من المستهدفين، ويؤكّد ضرورة الابتعاد عن الاماكن المكتظّة وانتظار توجيهات مقبلة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:59 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:44 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:01 | 2024-09-17
11:30 | 2024-09-17
11:23 | 2024-09-17
11:10 | 2024-09-17
10:59 | 2024-09-17
10:55 | 2024-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24