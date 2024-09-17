في سوريا أيضاً... إنفجار أجهزة "pager" بعناصر "حزب الله"

أفادت "سكاي نيوز" نقلاً عن وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري الإيراني، أنّ العديد من عناصر "حزب الله" في سوريا أُصيبوا بعد انفجار أجهزة اتصال كانوا يحملونها".

ولفت المرصد السوري للحدث إلى سقوط 4 جرحى من عناصر حزب الله في انفجار سيارة في دمشق، يعتقد انّها انفجرت بسبب انفجار أجهزة الإتصالات.