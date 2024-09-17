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لبنان

عمرها 10 سنوات... إستشهاد طفلة بسبب إنفجار جهاز "pager"

Lebanon 24
17-09-2024 | 10:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إستشهاد الطفلة فاطمة عبدالله التي تبلغ 10 سنوات، في بلدة سرعين البقاعية، بعد انفجار جهاز "pager" كان بجانبها.
 
 
 
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