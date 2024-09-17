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لبنان

مفاجأة جديدة عن عملية "تفجير البيجر".. من أصيب بسببها؟

Lebanon 24
17-09-2024 | 11:58
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كشفت المعلومات أن حادثة تفجير "البيجر" التي شهدتها المناطق اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أسفرت عن إصابة نجل النائب في كتلة "الوفاء للمقاومة" حسين فضل ونجل أحد المسؤولين في "حزب الله". 
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هذا وقالت وسائل اعلام، إن حادثة التفجير اليوم الثلاثاء، أدت إلى إصابة نجل المسؤول الأمني في حزب الله وفيق صفا.
 
كذلك، تحدثت المصادر عن أن الحادثة الخطيرة أدت أيضاً إلى إصابة عدد من مرافقي أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله.
 
إلى ذلك، أدى التفجير أيضاً إلى استشهاد مهدي عمار، وهو نجل النائب علي عمار، جراء الحادثة، فيما أعلن وزير الصحة العامة فراس الأبيض عن سقوط 8 شهداء وأكثر من 2800 جريح من بينهم حالات حرجة حتى الآن.
 
 
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