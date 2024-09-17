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لبنان

السنيورة: اننا حيال عدو غادر لا يقيم وزنا للإنسانية

Lebanon 24
17-09-2024 | 14:19
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قال الرئيس فؤاد السنيورة في اتصال مع تلفزيون "الجديد" هذا المساء: "الحزن والاسى يلف لبنان باسره ومن أقصاه الى أقصاه بسبب هول هذه الجريمة النكراء والتي تدل اننا حيال عدو غادر لا يقيم وزنا للإنسانية ولا للاعتبارات الأخلاقية ولا للمدنيين".
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وأضاف:" ان الشعب اللبناني يتكامل ويتضامن مع بعضه ومع ضحاياه وجرحاه ومصابيه، وانها لحظة لتاكيد وحدة اللبنانيين التي تظل هي الضامن والاساس والحقيقي لصد هذه العدوانية الإسرائيلية المتمادية".
 
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