شهيدان جديدان لـ "حزب الله".. هذه هويتهما

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نعى حزب الله، مساء اليوم الثلاثاء، كل من الشهيد يوسف ماضي علوه "هادي" مواليد عام 1986، من بلدة بلدة الحفير التحتا، في البقاع والشهيد حسن أحمد محمد "مصطفى" مواليد عام 1992 من بلدة بلدة حبشيت، في عكّار.



وجاء في البيان الأوّل: " بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد يوسف ماضي علوه "هادي" مواليد عام 1986 من بلدة بلدة الحفير التحتا في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".





أمّا البيان الثاني، فجاء فيه: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن أحمد محمد "مصطفى" مواليد عام 1992 من بلدة حبشيت في عكار، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".