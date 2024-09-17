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لبنان

بو حبيب تلقى اتصال تضامن من نظيره المصري

Lebanon 24
17-09-2024 | 14:35
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تلقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب إتصالا هاتفيا مساء اليوم من نظيره المصري  بدر عبد العاطي لتقديم التعازي، وتمنيات مصر بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، والتضامن مع لبنان على أثر الهجوم السيبيراني الذي وقع اليوم، وأدى الى سقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى.
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وقد أكد الوزير عبد العاطي" وقوف مصر الى جانب لبنان"، وأبدى "إستعداد بلاده لتقديم كل مساعدة ممكنة لمعالجة المصابين".
(الوكالة الوطنية)
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