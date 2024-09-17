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لبنان

بالأسماء... 8 شهداء لـ"حزب الله" اليوم من هم؟

Lebanon 24
17-09-2024 | 17:01
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نعى "حزب الله"، مساء اليوم، ثمانية شهداء وهم:
الشهيد الأوّل، يوسف ماضي علوه "هادي" مواليد عام 1986 من بلدة بلدة الحفير التحتا في البقاع.
الشهيد الثاني، حسن أحمد محمد "مصطفى" مواليد عام 1992 من بلدة حبشيت في عكار.
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الشهيد الثالث، نجيب عبد الحسين علاء الدين  "علي مظلوم"  مواليد عام 1991 من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان.
الشهيد الرابع، حسن محمد ياسين "يامن" مواليد عام 1986 من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان.
الشهيد الخامس، حسين أحمد منتش "صلاح" مواليد عام 1994 من بلدة كفرصير في جنوب لبنان. 
الشهيد السادس، محمد زكريا عباس "حيدرة" مواليد عام 1986 من بلدة الجيّة في جبل لبنان. 
الشهيد السابع ، عباس بلال منعم "ميرزا مهدي" مواليد عام 1996 من بلدة بلدة سحمر في البقاع الغربي.
الشهيد الثامن، محمد مهدي علي عمار "ذو الفقار" مواليد عام 1985 من بلدة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

 
 
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