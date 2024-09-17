لا خيار أمام "حزب الله" سوى الردّ الكبير

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كتب عماد مرمل في" الجمهورية": الأكيد انّ الهجوم الإرهابي غير المسبوق الذي شنّه الكيانالاسرائيلي على لبنان عبر السلاح الاستخباري الأمني من شأنهان يدفع «حزب الله » إلى ردّ استثنائي يرتقي الى مستوىالاعتداء الذي تجاوز في خطورته اغتيال القائد العسكري فؤادشكر في الضاحية.وإذا كانت الأنظار قد اتجهت خلال الأيام الماضية نحو قيادة الاحتلال لمعرفة الخيار الذي ستلجأ اليه ضدّ لبنان، فإنّها الآنستستدير نحو قيادة الحزب لمعرفة نمط الردّ على الجريمة الاسرائيلية، والذي لن يطول انتظاره على الأرجح، ربطاً بالطبيعة الدراماتيكية للتطور المستجد.هذه المرّة، لم يترك الاحتلال مجالاً أمام الحزب لأي أخذ وردّ حول حجم العقاب ونوعيته، بل هو يبدو ملزماً سلفاً بردّ من الوزن الثقيل الدلب لا يشبه كل ما سبقه في سياق المعركة التي تدور منذ 8 تشرين الاول الماضي على خط الجبهة الجنوبية مع فلسطين المحتلة.ولعلّ إشارة «حزب الله » إلى أنّ «العدو سيلقى عقاباً من حيث يحتسب ولا يحتسب » يترك كل الاحتمالات واردة ويفتح الباب أماماقصى الخيارات الانتقامية حتى لو انطوى الأمر على مجازفة بإمكان التدحرج نحو الحرب الكبرى.ولعلّ بنيامين نتنياهو اختار توجيه مثل هذه الضربة الغادرة الى المقاومة وبيئتها، للتعويض عن عدم قدرته على تنفيذ اجتياح بريواسع للجنوب اللبناني، ولكن الأكيد انّ الحزب لن يدعه يتحكّم بقواعد الاشتباك وبزمام المبادرة.