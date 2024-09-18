رشقات رشاشة فجرا في اتجاه جبلي اللبونة والعلام

أطلق العدو نيران رشاشاته الثقيلة فجرا، في اتجاه جبلي اللبونة والعلام في القطاع الغربي، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".



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واطلق العدو ليلا، قنابل مضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق. كما استمر تحليق الطيران الاستطلاعي المعادي والمسّير، طوال الليل وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، وصولا الى مشارف مدينة صور.واطلق العدو ليلا، قنابل مضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.