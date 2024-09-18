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لبنان
استشهاد سيدة من البقاع جراء انفجار جهاز الـ"بيجر"
Lebanon 24
18-09-2024
|
01:26
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توفيت سيدة من منطقة قصرنبا في البقاع متأثرة بجراح أصيبت بها من جراء انفجار جهاز الـ"بيجر" أمس، بحسب "روسيا اليوم".
وكانت مندوبة "لبنان 24" قد أفادت عن استشهاد الطفل محمد بلال كنج فجر اليوم متأثرا بإصابته في تفجيرات اجهزة الـ"بيجر".
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Lebanon 24
استشهاد
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