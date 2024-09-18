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لبنان

باسيل "غير متحمس"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
18-09-2024 | 02:15
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بالرغم من قيام النائب جبران باسيل بواجبه الاجتماعي مع "حزب الله" عبر التعزية بإستشهاد نجل النائب علي عمار الا ان مصادر مطلعة أكدت ان باسيل ليس في وارد العودة سياسيا الى تأييد الحزب وسرديته العسكرية.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن باسيل لديه قناعة بأن "حزب الله" لن يحقق نصرا كمل حصل عام 2006، لذلك فإن الرهان على مكتسبات النصر العسكري ليس رهانا رابحا وعليه يجب عدم المبالغة في المواقف السياسية.
وترى المصادر ان باسيل لم يكن لديه اي تصريح سياسي خلال زيارته الضاحية الجنوبية امس للتعزية، بل اختار كلماته جيدا لتكون عبارة عن تضامن انساني عام وليست له تبعات سياسية..



المصدر: لبنان 24

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